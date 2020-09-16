Страшный пожар на кирзаводе в Новосибирске попал на видео

Фото и видео из группы «АСТ-54» «ВКонтакте»

На видео попал масштабный пожар на кирзаводе в Ленинском районе Новосибирска; над тушением огня работают 12 единиц техники.

Кирзавод в Ленинском районе Новосибирска загорелся сегодня, 18 сентября. По сообщению МЧС, на месте работают 12 единиц техники и 40 человек. Видео пожара опубликовано в группе «АСТ-54».

На кадрах видео видно, как густой чёрный дым поднимается над зданием кирзавода, а в некоторых моментах можно увидеть горящую кровлю.

Ранее в МЧС сообщили, что горит именно крыша производственного здания. Насколько сильно распространился пожар, пока неизвестно, но площадь возгорания может достигать 1000 кв. м.