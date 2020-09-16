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Страшный шторм: шестеро мужчин из-за непогоды застряли на острове под Новосибирском

сегодня 10:39

Фото pixabay.com

Несколько мужчин, отдыхавших на острове Тань-Вань под Новосибирском, оказались заложниками непогоды; из-за сильного шторма они не могли вернуться на берег.

Отдых шестерых мужчин на острове Тань-Вань под Новосибирском едва не закончился трагедией — из-за начавшегося вечером 17 сентября шторма компания оказалась отрезанной от цивилизации. Отдыхающие попытались вернуться на берег на надувной лодке, но та перевернулась и уплыла в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

«Для переправки на берег у мужчин имелась резиновая лодка ПВХ. Первым рейсом они доставили на сушу вещи и одного человека. На острове оставались в ожидании ещё четверо. Владелец лодки отправился на остров за ними, но из-за сильной волны лодка опрокинулась недалеко от берега. Мужчина, находившийся в спасательном жилете, выплыл к берегу, перевёрнутая лодка уплыла в неизвестном направлении», — рассказали в МАССе.

Оказавшиеся на берегу рыбаки помогли мужчине дозвониться до спасателей и попросить о помощи.

Спасательная операция началась в 21:40 — в это время катер выдвинулся на помощь.

«В условиях сильного волнения и отсутствия видимости спасатели дошли до острова, обнаружили четверых мужчин. Все были доставлены на берег, где встретились с остальными товарищами», — уточнили в МАСС.

Спасатели напомнили рыбакам, что осень — не лучшее время для отдыха на острове в акватории Обского водохранилища. Расстояние до ближайшего берега составляет около 3 км, а до пляжа «У моря Обского» — около 6 км.

«Надо понимать, что темнеть начинает рано. Выход на воду в подобной ситуации даже на прочном и крепком плавательном средстве не желателен», — уточнили в службе.

Напомним, ранее спасатели вынесли из леса обездвиженного грибника.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Новосибирская область
МАСС

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