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«Сюда лучше не ехать»: Новосибирск застрял в пробках

сегодня 10:16

Фото службы «АСТ-54», скриншот 2gis.ru

Новосибирцы застряли в пробках; на ухудшение дорожной ситуации повлияли несколько аварий.

Левый берег Новосибирска уже с утра окрасился в красный цвет: на главных магистралях города образовались пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на шесть баллов.

Пробка начинается на улице Ватутина и тянется через площадь Труда и весь Димитровский мост. Ситуация осложняется несколькими авариями: в районе площади Труда произошло два ДТП, а на Димитровском мосту сломалась одна машина и КАМАЗ столкнулся с легковушкой.

Также заторы наблюдаются на улицах Станиславского и Титова, на Станционной.

Напомним, автобус с пассажирами слетел в кювет под Новосибирском.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
пробки

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