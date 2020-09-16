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Телеведущая Ольга Скабеева переболела коронавирусом

сегодня 08:26

Фото из открытых источников и Instagram Ольги Скабеевой

Ведущая политического шоу на телеканале «Россия-1» вылечилась от коронавируса; об этом сообщила сама Скабеева.

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева выздоровела от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Меня вылечили и выписали! Спасибо большое врачам! Низкий поклон!» — написала она.

Скабеева также рассказала, как протекала её болезнь. Всё началось с температуры 38,5 градуса, болей в горле, насморка и «прочих коронавирусных симптомов», которые проявились у нее, несмотря на то, что она «носила маниакально» маски и перчатки.

«Больше всего мне не понравились уколы в живот», — призналась журналистка и призвала подписчиков беречь себя и свое здоровье.

Скабеева сообщила, что надеется, что в её организме выработаются антитела и не понадобится прививка.

Напомним, Анна Нетребко заболела коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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коронавирус

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