Трамвай в цветах ХК «Сибирь» может появиться в Новосибирске

Фото instagram.com/ivanyagoda и Густаво Зырянова/Сиб.фм

Новосибирские художники начали сбор денег на перекраску одного из городских трамваев в цвета ХК «Сибирь»; инициаторы считают, что появление такого транспорта необходимо, так как хоккейная команда является достоянием города.

Сбор денег на покраску новосибирского трамвая №11 запустил художник Иван Ягода. Оформить транспорт он предложил в тематике ХК «Сибирь». Об этом граффитист рассказал в своих соцсетях.

Объясняет важность своего проекта художник тем, что за «Сибирь» новосибирцы болеют с особой страстью.

«В Новосибирске реально болеют за хоккей. Это видно по посещаемости матчей, новостям, количеству вовлечённых людей, по наклейкам на машинах, газелях, маршрутках... В общем под это дело даже строят новый ЛДС и целую станцию метро», – отметил художник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я́ГОDA (нескучный художник) (@ivanyagoda) 14 Сен 2020 в 11:34 PDT

Для реализации проекта Ягода открыл сбор денег на краудфандинговой платформе Planeta.ru. До 2 ноября художник планирует собрать 200 тысяч рублей, которые пойдут на зашкуривание и покраску трамвая.

Сам трамвай художникам готов предоставить Горэлектротранспорт. Проект Ягода считает амбициозным.

«Мимо ЛДС "Сибирь" по рельсам ходит 11 маршрут. Это обещает быть мега крутым проектом, доказательств любви к хоккею должно быть больше, в Новосибирске уж точно. А тут представляете целый трамвай будет каждый день ходить по городу», — написал Ягода.

Имя другой художницы, Марины Ягоды, новосибирцам тоже уже знакомо. Несколько работ художницы можно найти по всему городу. К примеру, на доме №65 по улице Советская можно увидеть изображение сибирячки с соболем. Для этого проекта Ягода тоже собирала деньги на краудфандинговой платформе. Также она принимала участие в раскраске городских трамваев летом. Тогда темой была молодёжь Новосибирска.