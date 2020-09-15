Трамвай в цветах ХК «Сибирь» может появиться в Новосибирске
Фото instagram.com/ivanyagoda и Густаво Зырянова/Сиб.фм
Новосибирские художники начали сбор денег на перекраску одного из городских трамваев в цвета ХК «Сибирь»; инициаторы считают, что появление такого транспорта необходимо, так как хоккейная команда является достоянием города.
Сбор денег на покраску новосибирского трамвая №11 запустил художник Иван Ягода. Оформить транспорт он предложил в тематике ХК «Сибирь». Об этом граффитист рассказал в своих соцсетях.
Объясняет важность своего проекта художник тем, что за «Сибирь» новосибирцы болеют с особой страстью.
«В Новосибирске реально болеют за хоккей. Это видно по посещаемости матчей, новостям, количеству вовлечённых людей, по наклейкам на машинах, газелях, маршрутках... В общем под это дело даже строят новый ЛДС и целую станцию метро», – отметил художник.
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Для реализации проекта Ягода открыл сбор денег на краудфандинговой платформе Planeta.ru. До 2 ноября художник планирует собрать 200 тысяч рублей, которые пойдут на зашкуривание и покраску трамвая.
Сам трамвай художникам готов предоставить Горэлектротранспорт. Проект Ягода считает амбициозным.
«Мимо ЛДС "Сибирь" по рельсам ходит 11 маршрут. Это обещает быть мега крутым проектом, доказательств любви к хоккею должно быть больше, в Новосибирске уж точно. А тут представляете целый трамвай будет каждый день ходить по городу», — написал Ягода.
Имя другой художницы, Марины Ягоды, новосибирцам тоже уже знакомо. Несколько работ художницы можно найти по всему городу. К примеру, на доме №65 по улице Советская можно увидеть изображение сибирячки с соболем. Для этого проекта Ягода тоже собирала деньги на краудфандинговой платформе. Также она принимала участие в раскраске городских трамваев летом. Тогда темой была молодёжь Новосибирска.
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