Три новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes
Фото из открытых источников
Деловой журнал Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России; в него вошли три фирмы из Новосибирска.
Рейтинг из 200 крупнейший частных компаний России составил деловой журнал Forbes. В списке оказались три новосибирские фирмы.
На 39-м месте рейтинга расположилась компания «Катрен», зарегистрированная в Химках Московской области, её выручка в 2019 году составила 233,98 млрд рублей. Компания занимается торговлей медикаментами и медоборудованием.
57-е место рейтинга заняла авиакомпания «Сибирь», выручка которой в 2019 году составила 167,3 млрд рублей.
На 89-й строчке закрепилась угледобывающая компания «Сибирский антрацит», выручка которого в 2019 году превысила 125 млрд
рублей.
Напомним, в начале сентября предпринимательница из Новосибирска дважды попала в список Forbes.
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