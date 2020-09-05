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Три новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

сегодня 07:21

Фото из открытых источников

Деловой журнал Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России; в него вошли три фирмы из Новосибирска.

Рейтинг из 200 крупнейший частных компаний России составил деловой журнал Forbes. В списке оказались три новосибирские фирмы.

На 39-м месте рейтинга расположилась компания «Катрен», зарегистрированная в Химках Московской области, её выручка в 2019 году составила 233,98 млрд рублей. Компания занимается торговлей медикаментами и медоборудованием.

57-е место рейтинга заняла авиакомпания «Сибирь», выручка которой в 2019 году составила 167,3 млрд рублей.

На 89-й строчке закрепилась угледобывающая компания «Сибирский антрацит», выручка которого в 2019 году превысила 125 млрд

рублей.

Напомним, в начале сентября предпринимательница из Новосибирска дважды попала в список Forbes.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Forbes
Новосибисрк

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