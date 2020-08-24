ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых; так регулятор отреагировал на растущую инфляцию и волатильность рубля.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщил 18 сентября регулятор. Так ЦБ отреагирует на растущую инфляцию в связи с восстановлением экономики и волатильностью рубля

«Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, при принятии решений ЦБ будет оценивать, насколько влияет на денежно-кредитную политику прекращение принятых на фоне пандемии COVID-19 мер.

Согласно данным торгов на Московской бирже, рубль не отреагировал на решение ЦБ о сохранении ключевой ставки.

По данным на 13:40 (мск), рубль находился на уровне 75,05 рубля за доллар и 88,86 рубля за евро, тогда как до публикации принятого регулятором решения, курс доллара составлял 75,06 рубля а евро — 88,9 рубля.

О том, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, ранее не раз предсказывали различные аналитики. В том числе и регулятора. 10 сентября зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что динамика роста российской экономики по итогам 2020 года может немного превысить ожидания, из которых исходил совет директоров Банка России в июле. При этом на динамику ВВП могут оказывать влияние многие факторы как со стороны спроса, так и со стороны предложения, поэтому пока рано говорить о том, как эти выходящие данные повлияют на прогноз.

Напомним, Центробанк выявил новый способ хищения мошенниками денег с карт россиян.