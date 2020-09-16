Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Учёные: лекарства от коронавируса могут привести к критическим сбоям в работе сердца

сегодня 15:15

Фотографии из открытых источников и с сайта pixabay.com

Специалисты выяснили, какие препараты от COVID-19 опасны для сердца; врачам рекомендовали с осторожностью назначать пациентам лекарства.

Многие препараты, назначаемые при лечении коронавируса, могут негативно влиять на работу сердца. Об этом заявили в американской кардиологической ассоциации. Специалисты рекомендовали врачам назначать лекарственные средства пациентам с осторожностью, пишет ToDay News Ufa.

Американская кардиологическая ассоциация сделала заявление по результатам проведённого специалистами исследования. Выяснилось, что многие препараты от коронавируса могут вызывать сердечную аритмию.

«Появляется нерегулярное сердцебиение, то замедляющееся, то ускоряющееся. В первом случае это брадикардия, во втором – тахикардия. Обнаружить их симптомы сложно, ведь многие просто не обращают на них внимания», — заявили учёные.

Симптомами этих заболеваний являются боль в области сердца и головокружение.

Специалисты подчеркнули, что, если не лечить аритмию, то сердце перестанет доставлять в тело необходимое количество кровяных телец.

Они отметили, что во время пандемии большинству пациентов, которые заразились коронавирсом, были назначены хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин. Это те самые препараты, которые нарушают сердечный ритм. Подобными препаратами являются также лопинавир и ритонавир, а они ещё более опасны для тех, кто уже имеет проблемы с сердцем.

Кроме того, важно понимать, что навредить могут и иные факторы: алкоголизм, вредные привычки, дефицит калия и магния в организме.

Напомним, сегодня учёные заявили, что открыли новый способ борьбы с коронавирусом.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

лекарства
учёные
исследование
коронавирус
препараты
сердце
вред

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

87109
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23538
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19465
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18385
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17777
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
17300
Обанкротился владелец новосибирского аквапарка «Аквамир»: заведение было крупнейшим в России подобного профиля
17051
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ