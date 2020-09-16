Учёные: лекарства от коронавируса могут привести к критическим сбоям в работе сердца

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Специалисты выяснили, какие препараты от COVID-19 опасны для сердца; врачам рекомендовали с осторожностью назначать пациентам лекарства.

Многие препараты, назначаемые при лечении коронавируса, могут негативно влиять на работу сердца. Об этом заявили в американской кардиологической ассоциации. Специалисты рекомендовали врачам назначать лекарственные средства пациентам с осторожностью, пишет ToDay News Ufa.

Американская кардиологическая ассоциация сделала заявление по результатам проведённого специалистами исследования. Выяснилось, что многие препараты от коронавируса могут вызывать сердечную аритмию.

«Появляется нерегулярное сердцебиение, то замедляющееся, то ускоряющееся. В первом случае это брадикардия, во втором – тахикардия. Обнаружить их симптомы сложно, ведь многие просто не обращают на них внимания», — заявили учёные.

Симптомами этих заболеваний являются боль в области сердца и головокружение.

Специалисты подчеркнули, что, если не лечить аритмию, то сердце перестанет доставлять в тело необходимое количество кровяных телец.

Они отметили, что во время пандемии большинству пациентов, которые заразились коронавирсом, были назначены хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин. Это те самые препараты, которые нарушают сердечный ритм. Подобными препаратами являются также лопинавир и ритонавир, а они ещё более опасны для тех, кто уже имеет проблемы с сердцем.

Кроме того, важно понимать, что навредить могут и иные факторы: алкоголизм, вредные привычки, дефицит калия и магния в организме.

Напомним, сегодня учёные заявили, что открыли новый способ борьбы с коронавирусом.