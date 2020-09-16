Учёные назвали три лекарства, предотвращающих рак лёгких

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Корейские исследователи обнаружили неожиданный эффект от приема трех простых лекарств; данные препараты снижают смертность от рака лёгких.

В Корее учёные пришли к выводу, что три распространённых лекарств снижают риск заболеваемости и смертности от рака легких. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статью в журнале Международной ассоциации по изучению рака лёгких.

Рак лёгких — одно из самых распространённых и трудных в лечении онкологических заболеваний. Южнокорейские исследователи решили оценить, насколько часто рак лёгких встречается у людей, которые регулярно принимают три лекарства — метформин, статины и аспирин.

Согласно статистике, более 120 млн человек в мире ежедневно принимают метформин для борьбы с диабетом, около 35 миллионов регулярно используют статины для контроля холестерина, примерно 6-10 млн человек пьют аспирин. Все эти лекарства продаются без рецепта.

Авторы исследования проанализировали данные 732 199 корейцев, которые наблюдались у врачей в период с января 2004 года по декабрь 2013 года. Они пришли к выводу, что те, кто принимал все три препарата, меньше подвержены заболеванию раком лёгких. Его нашли только у 3,4 % от числа данной группы. Уровень заболеваемости и смертности у них был на 17 % ниже по сравнению с остальными исследуемыми. Чем дольше люди принимали эти лекарства, тем сильнее был эффект.

По мнению учёных, совместный приём аспирина, статинов и метформина одновременно подавляет рост и размножением раковых клеток лёгких.

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