Уроженка Новосибирска стала заслуженной артисткой России: Пелагее дали давно положенное звание

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Популярность Пелагеи у слушателей не подвергается сомнению; её творчество отмечено на государственном уровне.

В Бетховенском зале Большого театра прошла торжественная церемония награждения деятелей искусства и культуры. Певица Пелагея получила все положенные регалии заслуженной артистки России. Об этом она написала в собственном Instagram-аккаунте. В торжествах участвовала министр культуры России Ольга Любимова.

Пелагея, уроженка Новосибирска, стала популярной уже в юном возрасте и не только сохранила, но увеличила любовь и обожание зрителей. Центральным местом в творчестве Пелагеи являются русские народные песни и фолк – рок.

Подписчики аккаунта Пелагеи искренне поздравляют певицу с новым этапом в её жизни и ждут новых творческих свершений и высот.

Напомним, 4 сентября Пелагея стала лицом WWF и северных оленей.