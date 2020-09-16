Уволенного на днях министра лесного хозяйства Красноярского края задержали за взятку

Фото сайт пресс-службы СК РФ

Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края задержали по подозрению во взятке; в министерстве прошли обыски и выемка документов.

Освобождённый на днях министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщается на сайте СК РФ, в отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело.

«По результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры и из ГУ МВД России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия"», — говорится в сообщении.

Также начато уголовное производство и в отношении его родного брата Маслодудова Юрия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество в получении взятки».

В минувшую среду 44-летний Димитрий Маслодудов, возглавляющий ведомство с января 2018 года, покинул свой пост. Сообщалось, что он ушёл в отставку по собственному желанию. 17 сентября в ведомстве прошли обыски.

Уточняется, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Дмитрия Маслодудова меры пресечения в виде заключения под стражу. Его брат уже находится под арестом.

Напомним, в Красноярском крае задержали скрывавшегося от полиции главу Ачинского района.