В Омске заложена будущая арена чемпионата мира по хоккею

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В Омске заложена будущая арена чемпионата мира по хоккею; в закладке «капсулы времени» хоккейной «Арены-Омск» приняли участие Матыцин и Бурков.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков 18 сентября приняли участие в торжественной церемонии закладки «капсулы времени» многофункционального спортивного комплекса «Арена-Омск».

Как информирует ТАСС, строительство ледовой «Арены-Омск» осуществляется в рамках государственно-частного партнёрства между правительством Российской Федерации, правительством Омской области и компанией «Газпром нефть».

«Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок», — отметил Дюков.

В настоящее время завершается погружение свай и подготовка основания под устройство фундаментной плиты под основным зданием арены и ледовым полем, также идёт прокладка инженерных сетей.

«Арена-Омск» станет площадкой проведения чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд 2023 года. Ледовый дворец завершит формирование современной хоккейной инфраструктуры в Омске.

Напомним, в Новосибирске полным ходом идёт строительство нового второго терминала международного аэропорта Толмачёво.