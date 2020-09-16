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В Омской области после полугода коронавирусной изоляции открылись театры

сегодня 20:45

Фото Global Look Press

В Омской области открылись театры; 18 сентября после полугодового простоя из-за пандемии в регионе начался театральный сезон.

Омские театры получили в пятницу возможность принять первых зрителей после почти полугодового простоя из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в региональном Минкульте, подготовка к театральном сезону началась еще 19 августа, когда оперативный штаб по борьбе с распространением этой инфекции разрешил проводить репетиции.

"Сегодня театры официально получили возможность открыть театральный сезон. Уже вечером своих зрителей после полугодовалого перерыва с соблюдением всех норм безопасности примут театр "Галерка" с премьерой спектакля "В день свадьбы" и Омский ТЮЗ с премьерой документального спектакля по воспоминаниям детей военного времени "Когда я был таким, как ты", — рассказали в Минкульте.

22 сентября театральный сезон откроет Омский государственный академический театр драмы премьерой "Визит дамы", которая была запланирована на 28 марта, но за день до этого в регионе был введен карантин.

25 сентября в Музыкальном театре представят зрителям новую музыкальную комедию "Дачный роман", в Омском государственном театре куклы, актера, маски "Арлекин" — постановку "Бременские музыканты".

А в октябре откроют свои двери и покажут свои первые спектакли Городской драматический театр "Студия Л. Ермолаевой" и драматический Лицейский театр.

Напомним, в Новосибирской области разрешается работа аквапарков, а также проведение научных конференций, форумов и симпозиумов.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

открытие
театры
Омская область
пандемия

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