В правительстве прокомментировали возможную отставку главы Тувы из-за коронавируса

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В правительстве прокомментировали информацию о возможной отставке главы Тувы из-за коронавируса; Шолбан Кара-оол проходит лечение от пневмонии и выйдет на работу на следующей неделе.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который в настоящее время лечится в Москве от пневмонии, на следующей неделе выйдет на работу, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Там уточнили, что появившиеся в телеграм-каналах сообщения о его возможной отставке по состоянию здоровья являются провокациями и не имеют ничего общего с действительностью.

«Всё хорошо, он выйдет на следующей неделе на работу. Это провокации, делят шкуру неубитого медведя», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что провокации связаны с предстоящими в 2021 году выборами.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заболел в конце августа, он был доставлен в Москву для дополнительного обследования, ему поставили диагноз «пневмония». За несколько месяцев до этого он перенес коронавирусную инфекцию в лёгкой форме.

Напомним, российская оперная дива Анна Нетребко заразилась коронавирусной инфекцией и слегла в больницу с пневмонией.