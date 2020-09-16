В России изменили правила приёма в вузы

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Минобрнауки России утвердило новые правила приёма в высшие учебные заведения; они вступят в силу со следующего учебного года.

В России 2021-2022 учебный год пройдёт по новым правилам для вузов. Их утвердило министерство образования и науки. Сообщение появилось на сайте ведомства.

«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении.

Так, введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям в пределах укрупнённой группы.

Также вузам дано право самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования, а также максимальное количество направлений, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе.

Как сообщили в министерстве, подача документов в электронной форме станет обязательной.

Кроме того упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Оно будет проводиться в два этапа — приоритетный и основной — а не в три, как это было до сих пор.

Напомним, в вузы Новосибирска в этом году поступили более 20 тысяч абитуриентов.