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В России введут новое правило относительно выплаты пенсий

сегодня 13:46

Фото pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба разрабатывает новый законопроект, касающихся пенсий россиян; пенсионеры смогут самостоятельно выбирать банки, на карты которых им будут перечислять пенсии.

В России пенсионеры смогут самостоятельно выбирать банк для своих пенсионных карт. Об этом сообщило агентство «Экономика сегодня».

Закон готовит Федеральная антимонопольная служба. Это решение, по мнению авторов проекта, будет способствовать укреплению конкуренции на рынке.

Как только все профильные российские ведомства одобрят законопроект, пенсионеры смогут заключить договор с любым банком.

Напомним, стало известно, какие выплаты получат предпенсионеры в сентябре.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

пенсионеры
пенсия

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