«Вариант #Октябрь не предлагать»: новосибирский певец Митя Фомин ищет название для нового альбома

Фото instagram.com/mf_agent

Митя Фомин продолжает работать над новыми песнями; певец готовится к выпуску нового альбома.

Певец из Новосибирская Митя Фомин попросил поклонников помочь придумать название для нового альбома. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, в следующем месяце у него выйдет новый альбом с шестью треками. Фомин пошутил, что название «Октябрь» лучше не предлагать. Артист подчеркнул, что верит в креативность своих подписчиков.

В последнее время Фомин вернулся к концертной деятельности: артист выступал в Крыму, Казани, Москве.

Напомним, новосибирский певец Митя Фомин рассказал о любви к собакам.

