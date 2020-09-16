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«Везде Нагиев»: новое авторское шоу Дмитрия Нагиева на YouTube не пользуется популярностью

сегодня 17:54

Скриншоты YouTube

Российский актёр запустил проект на YouTube; подписчиков у Нагиева пока мало, первый ролик просмотры не набирает.

Дмитрий Нагиев запустил проект на YouTube — канал «Везде Нагиев». В своём новом шоу актёр берёт интервью у персонажей, образ которых давно вызывает у него интерес.

«Нестандартный формат разговора позволяет уйти от обычных интервью и ток-шоу, вспомнить интерес к импровизации, перевоплощению и тонкой иронии», — говорится в описании шоу.

Каналу меньше суток, пока на нём опубликован только один ролик — «Как выжить в берлоге с медведем?». Он собрал около 50 000 просмотров. Подписчиков у Нагиева пока мало — чуть больше 6 000 пользователей.

Напомним, сегодня более 20 артистов из России и Белоруссии сняли общий клип, в котором процитировали Лукашенко.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

шоу
проект
Нагиев Дмитрий

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