Видео: Буйнов, Цой, Киркоров, Басков и другие артисты процитировали в клипе Лукашенко

Скриншот видео с сайта youtube.com

В основу композиции легли заключительные слова президента Белоруссии из послания 4 августа; песня называется «Любимую не отдают».

Более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и Анита Цой, снялись в музыкальном клипе, который назван цитатой из выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают». Клип опубликован на сайте youtube.com.

Названием песни, которая легла в основу клипа, стали заключительные слова Александра Лукашенко из послания народу и Национальному собранию республики, с которым он выступил 4 августа. Тогда президент критиковал Москву за засланных в его страну «наёмников» ЧВК.

Припев композиции также заканчивается заключительными словами Лукашенко во время ежегодного послания.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы её сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — сказал тогда президент Белоруссии.

Напомним, 14 сентября состоялись очередные переговоры Путина и Лукашенко.