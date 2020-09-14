Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Видео: Буйнов, Цой, Киркоров, Басков и другие артисты процитировали в клипе Лукашенко

сегодня 16:18

Скриншот видео с сайта youtube.com

В основу композиции легли заключительные слова президента Белоруссии из послания 4 августа; песня называется «Любимую не отдают».

Более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и Анита Цой, снялись в музыкальном клипе, который назван цитатой из выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают». Клип опубликован на сайте youtube.com.

Названием песни, которая легла в основу клипа, стали заключительные слова Александра Лукашенко из послания народу и Национальному собранию республики, с которым он выступил 4 августа. Тогда президент критиковал Москву за засланных в его страну «наёмников» ЧВК.

Припев композиции также заканчивается заключительными словами Лукашенко во время ежегодного послания.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы её сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — сказал тогда президент Белоруссии.

Напомним, 14 сентября состоялись очередные переговоры Путина и Лукашенко.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

видео
акция
песня
Лукашенко
новый клип
Филипп Киркоров
басков

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

87109
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23538
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19465
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18385
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17777
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
17300
Обанкротился владелец новосибирского аквапарка «Аквамир»: заведение было крупнейшим в России подобного профиля
17051
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ