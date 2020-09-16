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Видео с места обрушения котельной в Новосибирске обнародовало МЧС

сегодня 14:29

Фото и видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

МЧС опубликовало видео с места обрушения котельной в Новосибирске; площадь повреждённого здания составила около 200 квадратных метров.

Экстренные службы работают на разборе завалов здания котельной в Первомайском районе Новосибирска, которое частично обрушилось сегодня, 18 сентября, из-за разгерметизации котла.

Сообщение о нештатной ситуации поступило в экстренные службы в 11:19.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате разгерметизации котла отопления в котельной, расположенной на первом этаже в двухэтажном здании производственно-строительного предприятия, произошло обрушение стены и покрытия из металлоконструкций и сэндвич панелей. Горения в результате инцидента не было», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее МЧС обнародовало фото с места ЧП.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Новосибирская область
ЧП

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