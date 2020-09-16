«Выпил и убил»: появилось видео с места задержания рыбинского маньяка

Фото и видео из Telegram-канала "Полковник Трифонов"

Маньяка, убившего двух девочек из Омска, задержали сегодня, 18 сентября; видео с места задержания записали оперативники.

Рыбинского маньяка поймали в том же районе, где он совершил зверское преступление. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Полковник Трифонов», он говорит о том, что выпил несколько бутылок алкоголя, а затем убил двух девочек из Омска.

Ранее появились фото с места задержания убийцы. После совершённого зверства маньяк даже не переоделся. Он пытался прятаться в кустах и заброшенных зданиях и боялся выйти к людям.