«Выпил и убил»: появилось видео с места задержания рыбинского маньяка
Фото и видео из Telegram-канала "Полковник Трифонов"
Маньяка, убившего двух девочек из Омска, задержали сегодня, 18 сентября; видео с места задержания записали оперативники.
Рыбинского маньяка поймали в том же районе, где он совершил зверское преступление. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Полковник Трифонов», он говорит о том, что выпил несколько бутылок алкоголя, а затем убил двух девочек из Омска.
Ранее появились фото с места задержания убийцы. После совершённого зверства маньяк даже не переоделся. Он пытался прятаться в кустах и заброшенных зданиях и боялся выйти к людям.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают