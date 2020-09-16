Выплаты 10000 на детей: кому положены

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Нуждающимся семьям с третьим ребёнком будут выплачивать новое пособие; из федерального бюджета выделены дополнительные средства.

Более 1,7 млрд выделили регионам на перечисление детских выплат. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщило ТАСС.

Деньги направлены на выплату пособий по 10 000 семьям, в которых родился третий ребёнок.

Точная сумма пособия будет определяться региональными властями, в среднем оно составит 10,4 тысяч рублей. Выплачивать пособие будут до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Сейчас федеральные власти направляют средства следующим регионам: Республике Башкортостан, Северной Осетии – Алании, Удмуртской и Чувашской республикам, Иркутской, Ленинградской и Сахалинской областям и Чукотскому автономному округу.

Всего пособие положено 517 тысячам нуждающихся семей.

Напомним, стало известно, какие выплаты получат предпенсионеры в сентябре.