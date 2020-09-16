Выпускникам российских вузов собираются выплачивать капитал в полмиллиона рублей

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В России предлагают ввести студенческий капитал; выпускникам будут платить 500 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы выступили с проектом закона, по которому предполагается выплачивать выпускникам российских вузов студенческий капитал в полмиллиона рублей, а также 250 тысяч рублей выпускникам средних специальных учебных заведений. Как сообщает «РИА Новости», инициатива вскоре поступит в правительство.

Как следует из текста документа, использовать деньги можно будет только после вручения диплома и только как подъёмные. Так, выпускники смогут потратить средства на проезд, первичную аренду жилья или на открытие своего дела.

17 сентября Минобрнауки утвердило новый, изменённый порядок приёма в российские вузы. Так, со следующего учебного года абитуриенты смогут подавать документы сразу по нескольким родственным специальностям. Кроме того, в министерстве решили сохранить возможность подачи документов в электронном виде — к такой практике вузы пришли во время пандемии коронавируса.

Напомним, Минобрнауки России утвердило новые правила приёма в высшие учебные заведения, которые вступят в силу со следующего учебного года.