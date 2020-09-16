Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Защищают от рака: врачи назвали самые полезные ягоды

сегодня 21:23

Фото pixabay.com

Онкологические заболевания удерживают 2 место как причина преждевременной смерти; рак можно сдержать и даже предотвратить, употребляя определённые ягоды.

Фактически, именно правильное питание является единственным профилактическим средством от рака. Весьма полезно включать в рацион ягоды асаи – они уничтожают до 80% раковых клеток в лёгких. Помогают ягоды предотвращению лейкоза. Асаи богаты витаминами, микроэлементами, клетчаткой и белком. При этом содержание сахара куда ниже, чем в других фруктах. Об этом сообщает Express.

Стоит употреблять ягоды асаи, если хотите похудеть, снизить уровень сахара и содержание холестерина. Улучшают ягоды мозговую деятельность.

Напомним, 17 сентября названа пряность, сдерживающая рак.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

состояние здоровья

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

89795
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23597
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19522
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18431
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17810
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
17415
Обанкротился владелец новосибирского аквапарка «Аквамир»: заведение было крупнейшим в России подобного профиля
17259
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника