Защищают от рака: врачи назвали самые полезные ягоды

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Онкологические заболевания удерживают 2 место как причина преждевременной смерти; рак можно сдержать и даже предотвратить, употребляя определённые ягоды.

Фактически, именно правильное питание является единственным профилактическим средством от рака. Весьма полезно включать в рацион ягоды асаи – они уничтожают до 80% раковых клеток в лёгких. Помогают ягоды предотвращению лейкоза. Асаи богаты витаминами, микроэлементами, клетчаткой и белком. При этом содержание сахара куда ниже, чем в других фруктах. Об этом сообщает Express.

Стоит употреблять ягоды асаи, если хотите похудеть, снизить уровень сахара и содержание холестерина. Улучшают ягоды мозговую деятельность.

Напомним, 17 сентября названа пряность, сдерживающая рак.