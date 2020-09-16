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84-летняя бабушка из Якутии злобно зарычала на медведя и спасла себе жизнь

сегодня 08:00

Фото Global Look Press

В Якутии 84-летняя бабушка отпугнула медведя подожженной газетой и рычанием; россиянка в молодости была заядлой охотницей.

84-летняя россиянка из села Асыма Горного района Якутии спасла себе жизнь при встрече с медведем, зарычав на него. Как сообщает сайт SakhaDay, Анна Дьячковская отправилась в лес за брусникой. Женщина так увлеклась сбором ягод, что не заметила, как к ней вплотную подошел медведь.

Россиянка, в молодости бывшая заядлой охотницей, знала, что от дикого зверя нельзя убегать. Когда медведь зарычал на нее, она рыкнула в ответ. В отчаянии Дьячковская начала шарить рукой по карманам и нашла спички и клочок газеты. Она подожгла бумагу и начала размахивать ей перед носом животного.

Медведь издал клокочущий звук, пенсионерка попыталась его повторить, после чего зверь начал пятиться назад, а потом и вовсе ушел. Сама Дьячковская отказалась говорить об инциденте, так как испытала сильный стресс и не хочет об этом вспоминать.

Опрошенный журналистами охотник-медвежатник, президент охотничьего клуба «Кыымаан» Александр Тастыгин, похвалил поведение пенсионерки. С его слов, от медведя ни в коем случае нельзя убегать. При встрече с животным надо разжечь огонь, пошуметь, покричать или, в крайнем случае, притвориться мертвым.

«У медведя ведь тоже есть свой инстинкт. Человека, который не боится, он не трогает. Видимо, бабушка кричала громко. Хотя женщин обычно он не обижает», — отметил он.

Тастыгин добавил, что у охотников существует поверье, что, если женщина оголит перед медведем груди, он не тронет ее. Знала ли об этом отважная бабушка, осталось неизвестным.

Напомним, в Хакасии таинственным образом пропала группа сборщиков кедровых орехов.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

бабушка
медведь
Якутия

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