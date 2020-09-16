Акцизы на сигареты хотят повысить в пять раз: перейти на контрафакт или обеднеть

Фото из открытых источников, сайта pixabay.com, предоставлены Вячеславом и Александром

В 2021 году акцизы на табак могут повысить до 20% по предложению Минфина. Цены на пачку в этом случае вырастут в среднем на 20 рублей, а многие курильщики начнут искать замену в виде дешёвых марок, либо контрафактной продукции. Резкий рост акцизов приведёт к ухудшению финансового положения курящих россиян, а возможно, и к ухудшению здоровья.

Минфин предложил компенсировать расходы бюджета на COVID-19 повышенными акцизами на табачную продукцию в 2021 году. Поднять налог планируется сразу на 20%, что в пять раз больше обычного роста в 4%. В среднем пачка будет стоить дороже на 20 рублей, а среднерыночная цена вырастет до 140 рублей за пачку. Таким образом, эта мера ударит в первую очередь по гражданам страны – курильщикам, которые наравне с остальными россиянами пострадали от кризиса пандемии. Разбираемся, что за акциз такой, и с чем его курят.

Сколько государство получает с акцизов на табак

За весь 2020 год Минфин планирует собрать около 600 млрд рублей на табачных акцизах.

По данным системы «Электронный бюджет», акцизы на табачную продукцию, произведённую в России, принесли в бюджет 372 млрд рублей с начала 2020 года по август. До конца года сумма вырастет примерно до 586,5 млрд рублей. Акцизы на табак для нагревания, который производится в России, собрали на 16,7 млрд рублей. Тем временем косвенные налоги на табак, электронные системы доставки никотина и никотиносодержащие жидкости, привезённые из-за границы, составили около 2 млрд рублей.

Мнение экспертов

Акциз является основной определяющей цены табачной продукции, считают специалисты. Директор по связам с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев считает, что при росте акцизов на 20%, средняя стоимость сигарет поднимется до 140 рублей. С ним соглашается руководитель по связам с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин, и уверяет, что цена за пачку сигарет в среднем вырастет на 20 рублей.

Насколько повышение цены на 20 рублей критично?

Чтобы понять, насколько такой рост акцизов критичен, достаточно посчитать, сколько денег курильщики тратят на сигареты в месяц сейчас. Для этого корреспондент Сиб.фм провёл опрос среди курящих новосибирцев. В ходе исследования обозначились три ценовые категории: дешёвые сигареты, табак среднего класса и дорогие сигареты. Также опрос показал, что большинство респондентов выкуривает около пачки сигарет в день.

Среди опрошенных самые дешёвые сигареты предпочитают покупать пенсионеры. В среднем цена пачки – 75 рублей. Таким образом, в месяц траты на табак составляют около 2 250 рублей. Для бюджета пенсионера такая сумма может оказаться весомой. В случае резкого повышения акцизов траты на «дешёвые» марки сигарет вырастут до 2 850 рублей.

Большинство респондентов покупает сигареты средней ценовой категории – около 110 рублей. Таким образом в месяц траты на табак составляют 3 300 рублей. После повышения могут достигнуть 3 900 рублей.

Дорогие марки сигарет покупают небольшое количество курильщиков. Цена за пачку в среднем составляет 150 рублей. В месяц на табак в этом случае они тратят 4 500 рублей. Рост акцизов на 20% приведёт к тратам в 5 400 рублей.

«Это самая эффективная мера в борьбе с курением»

В начале августа на сайте Минздрава появилось мини-интервью с главным терапевтом министерства Оксаной Драпкиной. Она считает повышение акцизов на табак действенной мерой в борьбе с курением.

«Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры –самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», – считает Драпкина.

Напомним, ранее ВОЗ призывала увеличить акцизные сборы на табак до 70% от стоимости пачки самой продаваемой марки сигарет с последующим ежегодным повышением.

Курильщикам есть, что сказать

О возможном повышении акцизов до 20% знали все опрошенные курильщики. Среди них не нашлось ни одного, кто согласился бы с решением Минфина. К тому же, респондентов уверены, что рост цен никак не уменьшит количество курящих.

«Как по мне, расходы, связанные с пандемией, должны взыматься из бюджета всех граждан, а не за счёт курящей прослойки населения. Думаю, что любая продукция должна стоить своих денег, да, не себестоимость, но все равно цена должна оставаться адекватной. Искусственное повышение цен считаю абсолютно абсурдным», – считает Вячеслав.

Также новосибирец замечает, что покрывать расходы бюджета страны деньгами курильщиков неправильно.

«Как-то так сложилось, что к курящим людям «особенное» отношение настолько, что расходы в связи с пандемией будут оплачиваться из их кошелька. Повышение цен никак не изменит статистику курящих, люди будут либо платить завышенную стоимость, либо переходить на более доступные сигареты»

С ним соглашается Александр и утверждает, что курильщикам будет не сложно найти альтернативу в виде дешёвых сигарет.

«Крайне отрицательно отношусь к такому решению. Вообще, за счет акциза изымать денежные средства – это подло. Государство подсадило нас на эти наркотики. Еще с детства помню, как эту дрянь рекламировали по ТВ. И, конечно же, никто не бросит курить от таких законов, просто перейдут на еще более отвратительные суррогаты или будут покупать контрафакт из Казахстана, который не обременен жесткой акцизной маркой», – возмутился Александр.

Позиция курильщиков понятна и её можно сформулировать так: «Чем мы хуже остальных россиян и почему именно за наши деньги будут решаться проблемы государства?».

Продавцы в табачных лавках также приняли участие в опросе. По их словам, курильщики уже давно переходят на более дешёвые марки сигарет.

«Покупатели приходят за привычными для них сигаретами и рассчитывают на ту же самую цену, что была вчера. Когда узнают, что пачка подорожала – выбирают что подешевле, – рассказывает продавщица Анна. – Старики уже просто берут пачки за 60-80 рублей, потому что у них просто нет денег, чтобы каждый день тратить по 100-120 рублей».

При этом продавцы отмечают, что людей среднего возраста и молодёжь не останавливает рост цен и они по-прежнему покупают привычные марки.

«Приходят, зная, что их пачка стоит, например, 120 рублей. Выкладывают деньги, а оказывается, что цена выросла до 130 рублей. Жалуются, конечно, но лезут в кошелёк за десяткой, что поделаешь», – говорит Светлана.

Дальше – больше

Понятно, что повышение цен сильно повлияет на траты курильщиков. Насколько это подействует на количество курящих россиян, остаётся под вопросом, ведь найти альтернативу подорожавшим сигаретам не сложно. Вот только насколько качественной будет дешёвая замена и как она скажется на здоровье курящих – неизвестно.

Пока всё идёт к тому, что акцизы, всё же, повысят. Документ Минфина уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности. Далее его рассмотрят на заседании правительства.