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Чудом выжил: в Новосибирске спасатели несколько часов вытаскивали строителя из завала в трёхметровой траншее

сегодня 20:41

Фото скриншот с видео

В Новосибирске строителя завалило грунтом в трёхметровой траншее; на мужчину рухнула кирпичная кладка, что затруднило работу спасателей.

В Новосибирске строителя завалило грунтом в траншее глубиной 3,5 метра. Мужчину пришлось откапывать спасателям МАСС. Новосибирец спрыгнул из окна на козырек подъезда и застрял.

"В 17:24 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на ул. Станционная мужчину-строителя завалило в траншее обрушившейся землёй и глиной при проведении ремонтных работ", — рассказали в МАСС.

Через 6 минут на место обрушения уже прибыли спасатели. Выяснилось, что 54-летний строитель проводил работы в глубокой траншее, в какой-то момент грунт обрушился. Также в траншею рухнула кирпичная кладка от клумбы, что затрудняло работу спасателей.

"Спустя полтора часа работы, спасатели и пожарные обнаружили мужчину. Оказалось, что он живой. В грунте образовалось несколько воздушных карманов и он не задохнулся, хоть и находился без сознания. Когда спасатели откопали ему голову, он пришёл в себя", — добавили в МАСС.

Чтобы освободить туловище мужчины, у спасателей ушло ещё 2,5 часа. При этом спасатели расставили щиты и распорки, чтобы грунт не осыпался дальше. Мужчину извлекли, у него были сломаны ноги.

Пострадавшего передали врачам. По предварительной информации у строителя общее переохлаждение и ушиб грудной клетки.

Напомним, в Новосибирске обрушилась котельная.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Новосибирская область
строительство
завал

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