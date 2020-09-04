Диетологи выяснили, какие продукты полезны при облысении

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Облысение связано не только с генетикой; на выпадение волос влияют стресс, потеря веса, недостаток микроэлементов.

Диетолог из Великобритании Райан Раман поведал о двух необычных продуктах, помогающих при облысении, Подробностями делится Express.

Первый продукт, обеспечивающий пятую часть суточной потребности в витамине Е, необходимом для роста волос, — авокадо. Добавив его в свой рацион, вы не только получите удовольствие, но и пользу: кожа головы будет защищена от повреждений и окислительного стресса. В свою очередь, это укрепит и увеличит число волосяных фолликулов и густоту шевелюры.

Батат обеспечит поступление бета – каротина, который затем преобразуется в витамин А. В результате стимулируется выработка кожного сала, поддерживающего здоровье волос и кожи. Волосы становятся толще.

Напомним, 4 сентября российская телеведущая покрасила волосы в прямом эфире.