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Добавьте свёклу в свой осенне – зимний рацион

сегодня 15:45

Фото pixabay.com

Прилив энергии и бодрости можно вызывать, принимая биодобавки; лучше включить в меню свёклу.

Свёкла, как выяснили медики, является кладезем микроэлементов и витаминов, содержащихся как в плоде, так и листьях. Нитраты, попадающие в организм из свёклы, внутри артерий образуют оксид азота, что благотворно влияет на состояние сосудов.

Свёкла не только прибавит энергии и выносливости сил, но и отрегулирует уровень сахара и затормозит развитие раковых клеток. Об этом сообщает Express.

Кроме непосредственно овоща можно использовать свекольный порошок, в нём концентрация полезных веществ и кислорода даже выше. Свекольный порошок улучшает показатели спортсменов, способствует быстрому восстановлению организма после нагрузок, увеличивает выносливость. Порошок можно как разводить в воде и пить, так и добавлять в смузи, салаты, супы, соусы.

Напомним, 31 августа врачи пояснили, как отличить забывчивость от деменции.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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