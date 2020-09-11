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Доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть

вчера 23:20

Фото скриншот с видео

Доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть; медик рассказал о чуде долголетия в Израиле.

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал способ отсрочить смерть. Его слова в субботу, 19 сентября, приводит РИА Новости

По его словам, ведь, как известно, страх ожидания смерти — страшнее самого ухода из жизни. А это значит, люди смогут продлить жизнь, если будут меньше бояться.

«Вот серьезный факт, как можно отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше... То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь, ты соответственно и живешь», — пояснил Мясников.

Доктор отметил, что испытывать страх не стоит даже перед хроническими болезнями. По его мнению, они являются «платой за долгожительство». Кроме того, отсутствие страха как такового, своеобразное плацебо для хроников. Оптимисты, считает Мясников, нередко и вовсе излечиваются от мучивших их много лет недугов.

Напомним, доктор Мясников призвал россиян радоваться росту числа заражённых коронавирусом.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

смерть
советы
доктор Мясников

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