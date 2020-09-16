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Двадцать погибших: в Красноярском крае начался суд по делу золотодобывающей артели «Сисим»

сегодня 00:33

Фото pixabay.com

Ответственными за прорыв дамбы считаются трое; холдинг «Сибзолото», его частью является артель «Сисим», придерживается версии аварии по природным причинам.

Курагинский райсуд Красноярского края начал слушания по делу о прорыве дамбы в октябре 2019 года. Обвиняются директор артели «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. Им вменяется смерть двадцати старателей. Обвинение полагает, что именно эта троица использовала технологические дамбы для накопления жидких отходов, с целью сокрытия загрязнения реки. В результате дамбу прорвало, образовался сель, смывший старательский посёлок, утонуло 20 человек. Глава артели Максим Ковальков, выслушав прокурора, сделал заявление о том, что он не понял обвинение, двое других подсудимых признали вину. Об этом пишет «Коммерсант-Сибирь».

Управлением Следственного комитета в Сибирском федеральном округе заведено уголовное дело о нарушении техники безопасности, что повлекло существенные человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В холдинге «Сибзолото», к которому относится артель «Сисим», придерживаются версии, что прорыв вызван проливными дождями.

Следующее заседание суда назначено на 22 сентября.

Напомним, 17 сентября в суд направлено дело завотделением новосибирской больницы.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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