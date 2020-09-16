Ещё 144 человека умерли от коронавируса в России: сообщение федерального штаба
Фото pixabay.com
В России жертвами коронавируса за сутки стали 144 пациента; заразились еще 6 065 человек.
За последние сутки в России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 255 человек.
🔸 Москва — 825
🔸 Санкт-Петербург — 212
🔸 Ростовская область — 180
🔸 Московская область — 175
🔸 Нижегородская область — 164
🔸 Воронежская область — 151
🔸 Ставропольский край — 139
🔸 Кемеровская область — 135
🔸 Свердловская область — 125
🔸 Ульяновская область — 121
🔸 Самарская область — 115
🔸 Саратовская область — 110
🔸 Оренбургская область — 101
🔸 Красноярский край — 101
🔸 Архангельская область — 97
🔸 Пензенская область — 97
🔸 Волгоградская область — 96
🔸 Краснодарский край — 94
🔸 Ханты-Мансийский АО — 89
🔸 Республика Дагестан — 85
🔸 Республика Крым — 79
🔸 Мурманская область — 78
🔸 Удмуртская Республика — 75
🔸 Приморский край — 75
🔸 Республика Коми — 73
🔸 Иркутская область — 72
🔸 Челябинская область — 71
🔸 Хабаровский край — 70
🔸 Республика Калмыкия — 69
🔸 Республика Саха (Якутия) — 69
🔸 Кировская область — 68
🔸 Пермский край — 68
🔸 Алтайский край — 68
🔸 Томская область — 68
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 64
🔸 Тюменская область — 64
🔸 Республика Бурятия — 64
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 57
🔸 Белгородская область — 56
🔸 Забайкальский край — 55
🔸 Новосибирская область — 54
🔸 Республика Алтай — 52
🔸 Ленинградская область — 51
🔸 Калужская область — 50
🔸 Орловская область — 50
🔸 Омская область — 50
🔸 Брянская область — 49
🔸 Республика Ингушетия — 47
🔸 Ивановская область — 46
🔸 Астраханская область — 46
🔸 Ярославская область — 44
🔸 Вологодская область — 44
🔸 Костромская область — 42
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 42
🔸 Магаданская область — 38
🔸 Тамбовская область — 36
🔸 Владимирская область — 35
🔸 Рязанская область — 35
🔸 Калининградская область — 35
🔸 Республика Хакасия — 35
🔸 Псковская область — 34
🔸 Республика Башкортостан — 34
🔸 Липецкая область — 33
🔸 Республика Мордовия — 33
🔸 Республика Северная Осетия — 32
🔸 Сахалинская область — 32
🔸 Курская область — 31
🔸 Амурская область — 31
🔸 Тверская область — 30
🔸 Республика Тыва — 30
🔸 Тульская область — 29
🔸 Новгородская область — 29
🔸 Чувашская Республика — 27
🔸 Камчатский край — 26
🔸 Севастополь — 26
🔸 Республика Татарстан — 25
🔸 Курганская область — 25
🔸 Республика Карелия — 23
🔸 Республика Адыгея — 22
🔸 Республика Марий Эл — 22
🔸 Смоленская область — 16
🔸 Еврейская АО — 12
🔸 Чеченская Республика — 6
🔸 Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 339 летальных исходов, выздоровело 906 462 человека.
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