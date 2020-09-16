Ещё 144 человека умерли от коронавируса в России: сообщение федерального штаба

Фото pixabay.com

В России жертвами коронавируса за сутки стали 144 пациента; заразились еще 6 065 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 255 человек.

🔸 Москва — 825

🔸 Санкт-Петербург — 212

🔸 Ростовская область — 180

🔸 Московская область — 175

🔸 Нижегородская область — 164

🔸 Воронежская область — 151

🔸 Ставропольский край — 139

🔸 Кемеровская область — 135

🔸 Свердловская область — 125

🔸 Ульяновская область — 121

🔸 Самарская область — 115

🔸 Саратовская область — 110

🔸 Оренбургская область — 101

🔸 Красноярский край — 101

🔸 Архангельская область — 97

🔸 Пензенская область — 97

🔸 Волгоградская область — 96

🔸 Краснодарский край — 94

🔸 Ханты-Мансийский АО — 89

🔸 Республика Дагестан — 85

🔸 Республика Крым — 79

🔸 Мурманская область — 78

🔸 Удмуртская Республика — 75

🔸 Приморский край — 75

🔸 Республика Коми — 73

🔸 Иркутская область — 72

🔸 Челябинская область — 71

🔸 Хабаровский край — 70

🔸 Республика Калмыкия — 69

🔸 Республика Саха (Якутия) — 69

🔸 Кировская область — 68

🔸 Пермский край — 68

🔸 Алтайский край — 68

🔸 Томская область — 68

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 64

🔸 Тюменская область — 64

🔸 Республика Бурятия — 64

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 57

🔸 Белгородская область — 56

🔸 Забайкальский край — 55

🔸 Новосибирская область — 54

🔸 Республика Алтай — 52

🔸 Ленинградская область — 51

🔸 Калужская область — 50

🔸 Орловская область — 50

🔸 Омская область — 50

🔸 Брянская область — 49

🔸 Республика Ингушетия — 47

🔸 Ивановская область — 46

🔸 Астраханская область — 46

🔸 Ярославская область — 44

🔸 Вологодская область — 44

🔸 Костромская область — 42

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 42

🔸 Магаданская область — 38

🔸 Тамбовская область — 36

🔸 Владимирская область — 35

🔸 Рязанская область — 35

🔸 Калининградская область — 35

🔸 Республика Хакасия — 35

🔸 Псковская область — 34

🔸 Республика Башкортостан — 34

🔸 Липецкая область — 33

🔸 Республика Мордовия — 33

🔸 Республика Северная Осетия — 32

🔸 Сахалинская область — 32

🔸 Курская область — 31

🔸 Амурская область — 31

🔸 Тверская область — 30

🔸 Республика Тыва — 30

🔸 Тульская область — 29

🔸 Новгородская область — 29

🔸 Чувашская Республика — 27

🔸 Камчатский край — 26

🔸 Севастополь — 26

🔸 Республика Татарстан — 25

🔸 Курганская область — 25

🔸 Республика Карелия — 23

🔸 Республика Адыгея — 22

🔸 Республика Марий Эл — 22

🔸 Смоленская область — 16

🔸 Еврейская АО — 12

🔸 Чеченская Республика — 6

🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 339 летальных исходов, выздоровело 906 462 человека.