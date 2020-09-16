Гороскоп от Павла Глобы на 19 сентября 2020 года: избегайте безделья и занимайтесь профессиональными делами

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Астролог советует заниматься профессиональными или социальными делами; в этот день нельзя халтурить.

Время планов, проектов, интересных задумок, накопления и сохранения творческого потенциала. Можно заниматься любыми социальными и материальными делами. Благим делом этого дня считается профессионализм, стремление овладеть новой профессией, ни в коем случае нельзя бездельничать или халтурить. Лунные ритмы дня способствуют занятию воинскими искусствами, работе с собственными энергиями.



Медицина

Болезнь этого дня имеет острый характер и требует быстрого вмешательства. Зачастую в 3 л/д болит затылок, наблюдаются сосудистые боли в голове, а также боль в ушах – не переутомляйтесь. Показано лечение заболеваний головы и головного мозга, косметические процедуры на лице, можно удалять и лечить зубы. Не следует прибегать к лечению болезней почек и мочевыводящих путей, поджелудочной железы, эндокринной системы, болей в области поясницы.



Приметы

Если, выходя утром из дому, вы услышите собачий лай, это знак счастья и благополучия, обретения друга. Найти кожаную или деревянную вещь – к удаче. Хорошо, если весь день вас сопровождает музыка и пение. Плохо, если у вас сдует ветром шляпу, – к возможному разорению, нужде и печали. Если сломался или упал зонт – к одиночеству и потере защиты. Видеть много дыма – к обману, порче. Порезаться, уколоться, пролить чью-то кровь, быть укушенным насекомыми – к одиночеству. Потерять что-либо – знак выпадения из ритмов времени, предупреждение о начале тяжкой болезни. Сломать лезвие ножа – к катастрофе, столкновению с криминальными элементами.



Сновидения

В этот день сны считаются хорошими, если они связаны с какими-то материальными вещами, но увидеть во сне деньги – знак потери, несчастья, обмана. Обращайте внимание только на конкретные сны, где понятно, куда вы идете, что делаете. Видеть еду, продукты готовить пищу – знак материального благополучия. Видеть головные уборы или примерять их – к неожиданным деньгам. Оружие и кровопролитие – к предстоящим испытаниям, болезням. Покойник, кладбище – к катастрофам, разрушению планов.



Пища

Очень полезна пища, приготовленная собственными руками, особенно рекомендуется выпечка: пироги (особенно с грибами), блины, ватрушки, печенье. Выпекаются также ритуальные пироги в форме животных, облитые глазурью, пряники с медом и изюмом. В этот день пища полностью сгорает в организме, наполняя его силой и энергией, не откладываясь в жировые ткани. Не рекомендуются вино и мясная пища.



Одежда

Придерживайтесь темно-синего, темно-красного и темно-вишневого тонов. Не рекомендуются желто-зеленый и все ядовитые цвета.