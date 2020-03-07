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Госдума рассмотрит законопроект о реновации в регионах

сегодня 01:15

Фото pixabay.com

Будет достаточно согласие 2/3 собственников в МКД для реновации; законопроект внесён группой сенаторов.

В Госдуму поступил законопроект, определяющий правила реновации в регионах, пишет ТАСС. Реновация возможна только если две трети собственников квартир её одобрили. Более того, собственники вправе провести общее собрание, решением которого многоквартирный дом может быть в любой момент быть исключён из программы реновации или сноса.

Документом устанавливается переезд граждан в равнозначные квартиры при реновации или сносе. Это касается как площади жилья, так и стандартов благоустройства и даже отделки. Новое жильё не может находится в ином населённом пункте. Вместо жилья предусмотрена возможность получения собственником денежной компенсации. В основу законопроекта положен опыт реновации в Москве, которая проводится вот уже три года.

Напомним, 7 марта стало известно, что на рынке новостроек спекулянты уступили место инвесторам.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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Теги

законодательство

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