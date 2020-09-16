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Инфекционист дал точный прогноз о второй волне коронавируса в России

сегодня 18:10

Фото pixabay.com

Ждать ли вторую волну коронавируса, интересует многих; профессионалы утверждают, что нет.

Вторая волна коронавируса в Россию не придёт, уверен главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Об этом сообщает ТАСС.

Впрочем, специалист не исключил некоторый всплеск заболеваемости, хотя сейчас её уровень неуклонно снижается. Скоро первая волна закончится. Всплеск может быть связан с сезонным фактором и придётся на первые два осенних месяца, ещё один фактор – возросшая активность граждан в общественном пространстве.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что от поведения каждого зависит вероятность второй волны.

Напомним, 19 сентября общее количество заражённых коронавирусом в Новосибирской области перевалило за 12 тысяч.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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