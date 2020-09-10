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Как на каторге: Ольга Бузова поделилась подробностями участия в шоу «Ледниковый период»

сегодня 16:05

Фото Instagram

Зрители должны видеть только парадную часть любого представления; за кулисами остаётся тяжёлая подготовка, пот и слёзы.

Став участницей «Ледового периода», Ольга Бузова сначала тренировалась всего несколько раз в неделю, но вскоре поняла, что для достижения необходимого эффекта необходимые ежедневные многочасовые тренировки. И Бузова с головой погрузилась в работу, забыв о светских мероприятиях и личной жизни. Подробности они рассказала изданию «Собеседник».

Начинать пришлось в буквальном смысле слова с нуля – уверенно стоять на коньках. Помогал чем мог партнёр по шоу – фигурист Дмитрий Соловьёв.

Бузова отмечает, что приходится тратить много сил и энергии, так как в фигурном катании всё не так, как в жизни – от завязывания шнурков до специальной постановки бедёр и особого способа передвижения. Ещё одной помехой стал рост Ольги. Главное, что поняла Бузова – нужно победить саму себя и тогда никакие соперники не страшны. Она тренируется неистово, проводя на льду каждую свободную минуту.

Напомним, 10 сентября Бузова выпустила новый трек.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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