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Кофе является ключом к долголетию

сегодня 15:22

Фото pixabay.com

На продолжительность жизни влияет много факторов; кофе оказался способным сдерживать развитие рака.

В издании JAMA Onkology приводится исследование, проведённое американскими учёными среди более тысячи больных с раком толстой кишки. Те, кто выпивал в день от двух чашек кофе, сдерживали развитие болезни. Соответственно – их жизнь была длиннее.

Подобный эффект вызван антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, содержащимися в кофе, отметили исследователи.

Ранее было установлено, что кофе снижает вероятность заболеть сахарным диабетом, деменцией и болезнью Паркинсона. То есть – благотворно влияет на продолжительность и качество жизни.

Напомним, 17 сентября была названа крупа, способствующая возникновению диабета.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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