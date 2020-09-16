Когда ждать первый снег в Новосибирской области

Фото pixabay.com

В сентябре погода балует новосибирцев теплом; ведущие сервисы озвучили прогнозы о том, когда выпадет первый снег.

В Новосибирской области октябрь будет стабильно прохладным в Новосибирской области. В первые дни месяца температура будет около +10...+12 градусов, однако потом она будет постепенно падать.

Сервис «Яндекс.Погода» солнечный дней будет мало: только 4, 6, 11, 12, 19 и 20 октября.

Первые заморозки произойдут 25 и 26 октября: ночью столбик термометра опустится до -1...-2 градусов. Тогда же обещают первый снег.

Напомним, великолепная радуга сияла над Академгородком в Новосибирске.