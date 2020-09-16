Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 19 сентября

Фото оперативного штаба

Ещё 49 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались ещё четыре пациента.

По состоянию на 19 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 356 случаев заражения коронавирусом, из них 730 детей. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 49 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались четыре пациента: это мужчины в возрасте 66 и 76 лет, и женщины, им было 63 и 73 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек.

Из стационаров выписаны ещё 93 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 11 205 человек.