Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 19 сентября

сегодня 00:25

Фото оперативного штаба

Ещё 49 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались ещё четыре пациента.

По состоянию на 19 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 356 случаев заражения коронавирусом, из них 730 детей. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 49 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались четыре пациента: это мужчины в возрасте 66 и 76 лет, и женщины, им было 63 и 73 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек.

Из стационаров выписаны ещё 93 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 11 205 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

90337
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23618
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19545
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18456
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17821
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
17510
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника
17472
Обанкротился владелец новосибирского аквапарка «Аквамир»: заведение было крупнейшим в России подобного профиля