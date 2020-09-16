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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 19 сентября

сегодня 12:00

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, Михаила Докукина/Сиб.фм

В Новосибирске за сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусом; умерли ещё три пациента.

За сутки в Новосибирской области снова заразились более 50 человек. Общее количество заражённых превысило 12 тысяч.

Больше 50

За сутки в Новосибирской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба на утро 19 сентября, в регионе зарегистрирован 12 410 случаев COVID-19. В общем числе заболевших 734 ребёнка. 11 289 человек выписаны с выздоровлением (+84 за сутки).

Умерли три пациента

Скончались ещё три человека: мужчина в возрасте 61 год и женщины, им было 73 и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 410 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 434 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

Дети и взрослые в больницах

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 1064 человека.

В больницы районов области госпитализирован 421 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Госпитализировано 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе с подтверждённым диагнозом.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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