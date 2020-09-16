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«Кросс нации – 2020»: фоторепортаж с Всероссийского дня бега в Новосибирске

сегодня 15:45

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Новосибирцы пробежали по Михайловской набережной в рамках «Кросса нации – 2020»; в мероприятии участвовали более 600 человек.

В Новосибирске завершилось награждение участников «Кросса нации – 2020». В этому году сибиряки бежали две дистанции: 5000 метров и 10000 метров.

В забеге приняли участие более 600 человек. Мероприятие прошло на Михайловской набережной.

«Кросс нации – 2020» посвящён 75-летию победы в Великой отечественной войне.

У болельщиков и участников проверяли температуру на входе.

На дистанции в 5000 метров бежали спортсмены из двух возрастных групп: женщины и мужчины 2000 г.р. и старше и девушки и юноши 2001-2002 г.р.

На дистанции в 10000 метров участников разделили на три возрастные группы: 20-35 лет (2000 -1985 г.р.), 36-55 лет (1984 — 1965 г.р.), 56 лет и старше (1964 г.р. и старше).

За кроссом также наблюдал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


В отличие от полумарафона имени Раевича, состоявшегося на прошлой неделе, в этот раз новосибирцы бежали под пасмурную и неприветливую погоду.

При этом одеты они были по-разному: кто-то укутан в форму с головы до ног, а кто-то — в лёгкой майке и шортах.

Дождь не заставил их грустить, а может наоборот подарил ощущение прохлады.

Однако под конец некоторые все-таки устали и сбавили темп.

А вот и победители! Это молодые люди, быстрее всех пробежавшие 5000 метров.

А этот молодой человек и девушка опередили всех на дистанции в 10000 метров.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
кросс наций

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