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«Кросс нации – 2020»: первые кадры и результаты массового забега в Новосибирске

сегодня 12:52

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске состоялся Всероссийский день бега; организаторы обнародовали имена победителей.

Сегодня, 19 сентября, на Михайловской набережной в Новосибирске состоялся массовый забег «Кросс нации – 2020». На мероприятие зарегистрировались более 400 человек.

Согласно данным сайта "Кросса нации — 2020", дистанцию в 5 км в возрастной категории 2000 г.р. и старше быстрее всех пробежал Артем Король. Он преодолел это расстояние за 15 минут и 13 секунд.

В возрастной группе 2001 — 2002 г.р. дистанцию в 5 км быстрее всех пробежал Владислав Шапорёв из села Быстрый Исток. Он преодолел это расстояние за 15 минут и 27 секунд.

Победителем дистанции в 10 км стал Валерий Лукин, преодолевший это расстояние за 31 минуту и 53 секунды.

Напомним, Сиб.фм показал десять фото самых красивых участниц новосибирского полумарафона.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
михайловская набережная
кросс наций

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