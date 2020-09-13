«Кросс нации – 2020»: расписание забегов и программа соревнований в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Всероссийский день бега в Новосибирске пройдёт сегодня, 19 сентября; первый забег начнётся в 11 утра.

Сегодня, 19 сентября, сотни новосибирцев примут участие в «Кроссе нации – 2020». Спортсмены смогут пробежать две дистанции – 5 000 метров и 10 000 метров.

Всего в городе будет три забега:

- 5 000 метров – девушки и юноши 2001-2002 г.р.;

- 5 000 метров – женщины и мужчины 2000 г.р. и старше

- 10 000 метров – женщины и мужчины 2000 г. р. и старше.

Участников, пробежавших 5000 метров, при награждении разделят на две категории:

- девушки и юноши 2001 – 2005 г.р.

- женщины и мужчины 2000 г.р. и старше

Спортсменов, преодолевших дистанцию в 10 000 метров, при награждении разделят на три группы:

- 20-35 лет (2000-1985 г. р.);

- 36-55 лет (1984-1965 г. р.);

- 56 лет и старше (1964 г. р. и старше).

Программа:

08:30 – начало работы раздевалок и камер хранения

08:30 – 10:30 – получение номеров в день соревнований 5000 метров

08:30 – 11:00 – получение номеров в день соревнований 10000 метров

11:00 – Старт 5000 метров – девушки и юноши 2001-2002 г.р.

11:00 – Старт 5000 метров – женщины и мужчины 2000 г.р. и старше

11:30 – Старт 10000 метров – женщины и мужчины 2000 г.р. и старше

12:00 – Награждение победителей и призеров на дистанции 5000 м

13:00 – Награждение победителей и призеров на дистанции 10000 метров.

Старт расположен возле сцены на Михайловской набережной.

Напомним, Сиб.фм показал десять фото самых красивых участниц новосибирского полумарафона имени Раевича.