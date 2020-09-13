«Кросс нации – 2020»: расписание забегов и программа соревнований в Новосибирске
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
Всероссийский день бега в Новосибирске пройдёт сегодня, 19 сентября; первый забег начнётся в 11 утра.
Сегодня, 19 сентября, сотни новосибирцев примут участие в «Кроссе нации – 2020». Спортсмены смогут пробежать две дистанции – 5 000 метров и 10 000 метров.
Всего в городе будет три забега:
- 5 000 метров – девушки и юноши 2001-2002 г.р.;
- 5 000 метров – женщины и мужчины 2000 г.р. и старше
- 10 000 метров – женщины и мужчины 2000 г. р. и старше.
Участников, пробежавших 5000 метров, при награждении разделят на две категории:
- девушки и юноши 2001 – 2005 г.р.
- женщины и мужчины 2000 г.р. и старше
Спортсменов, преодолевших дистанцию в 10 000 метров, при награждении разделят на три группы:
- 20-35 лет (2000-1985 г. р.);
- 36-55 лет (1984-1965 г. р.);
- 56 лет и старше (1964 г. р. и старше).
Программа:
08:30 – начало работы раздевалок и камер хранения
08:30 – 10:30 – получение номеров в день соревнований 5000 метров
08:30 – 11:00 – получение номеров в день соревнований 10000 метров
11:00 – Старт 5000 метров – девушки и юноши 2001-2002 г.р.
11:00 – Старт 5000 метров – женщины и мужчины 2000 г.р. и старше
11:30 – Старт 10000 метров – женщины и мужчины 2000 г.р. и старше
12:00 – Награждение победителей и призеров на дистанции 5000 м
13:00 – Награждение победителей и призеров на дистанции 10000 метров.
Старт расположен возле сцены на Михайловской набережной.
Напомним, Сиб.фм показал десять фото самых красивых участниц новосибирского полумарафона имени Раевича.
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