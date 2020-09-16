«Кросс нации – 2020» сегодня: программа соревнований в Новосибирске

Всероссийский день бега стартует уже сегодня, 19 сентября; первые забеги начнутся в 11:00.

«Кросс нации – 2020» начнётся сегодня, 19 сентября, на Михайловской набережной. Новосибирцам предстоит выйти на две дистанции – 5 000 и 10 000 метров.

Программа соревнований:

- 08:30 – начало работы раздевалок и камер хранения;

- 08:30 – 10:30 – получение номеров в день соревнований 5 000 метров;

- 08:30 – 11:00 – получение номеров в день соревнований 10 000 метров;

- 11:00 – старт 5 000 метров – девушки и юноши 2001-2005 г. р.;

- 11:00 – старт 5 000 метров – женщины и мужчины 2000 г. р. и старше;

- 11:30 – старт 10 000 метров – женщины и мужчины 2000 г. р. и старше;

- 12:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 5 000 метров;

- 13:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 10 000 метров.

В первом забеге на 5 000 метров примут участие девушки и юноши 2001-2005 г.р. На второй выйдут новосибирцы 2000 г.р. и старше. Дистанцию 10 000 метров смогут пробежать спортсмены и спортсменки 2000 г.р. и старше.

Победителей забега на 10 000 метров разделят на три возрастные группы для награждения:

– 20-35 лет (2000 -1985 г. р.);

– 36-55 лет (1984 — 1965 г. р.);

– 56 лет и старше (1964 г. р. и старше).

Сразу после награждения пройдёт официальная церемония закрытия соревнований.

Напомним, соревнования займут собой всю Михайловскую набережную. Карта маршрута предполагает несколько кругов.