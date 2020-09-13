«Кросс нации – 2020»: в Новосибирске стартовал первый забег
Фото pixabay.com
В Новосибирске проходит Всероссийский день бега; первые спортсмены стартовали на дистанции в 5000 метров.
Сегодня, 19 сентября, сибиряки принимают участие в «Кроссе нации – 2020». В 11 утра стартовали участники на дистанции в 5000 метров.
В 11.30 начнётся забег на дистанцию в 10000 метров. В 12.00 начнется награждение победителей.
Старт забега проходит возле сцены на Михайловской набережной.
Напомним, Сиб.фм поделился десятью фотографиями самых красивых участниц новосибирского полумарафона имени Раевича.
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