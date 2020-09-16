«Магнитка» в гостях накидала четыре шайбы в ворота ЦСКА за полпериода и выскочила на первое место в КХЛ

Фото cskabasket/instagram.com

«Магнитка» в гостях забила четыре шайбы ЦСКА за полпериода; «Металлург» догнал омский «Авангард» на вершине общей таблицы КХЛ.

Московские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке проиграли магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:4 (1:0, 0:0, 1:4).

Встреча прошла в Москве при отсутствии зрителей, ввиду соблюдения правил безопасности из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

В составе уральцев шайбы забросили Андрей Нестрашил (45-я), Николай Прохоркин (50-я), Игорь Швырёв (51-я) и Тэйлор Бек (53-я). У хозяев отличились Брендэн Лайпсик (10-я минута) и Павел Карнаухов (45-я).

После этой победы «Магнитка» набрала 12 очков в семи проведённых играх и догнала омский «Авангард» на вершине общей таблицы КХЛ. У ЦСКА осталось 11 очков после семи матчей. Такие же показатели имеют и петербургские «армейцы».

Напомним, матч седьмого тура КХЛ с московским «Динамо» закончился для «Сибири» поражением со счётом 2:4.