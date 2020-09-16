Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Магнитка» в гостях накидала четыре шайбы в ворота ЦСКА за полпериода и выскочила на первое место в КХЛ

вчера 23:56

Фото cskabasket/instagram.com

«Магнитка» в гостях забила четыре шайбы ЦСКА за полпериода; «Металлург» догнал омский «Авангард» на вершине общей таблицы КХЛ.

Московские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке проиграли магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:4 (1:0, 0:0, 1:4).

Встреча прошла в Москве при отсутствии зрителей, ввиду соблюдения правил безопасности из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

В составе уральцев шайбы забросили Андрей Нестрашил (45-я), Николай Прохоркин (50-я), Игорь Швырёв (51-я) и Тэйлор Бек (53-я). У хозяев отличились Брендэн Лайпсик (10-я минута) и Павел Карнаухов (45-я).

После этой победы «Магнитка» набрала 12 очков в семи проведённых играх и догнала омский «Авангард» на вершине общей таблицы КХЛ. У ЦСКА осталось 11 очков после семи матчей. Такие же показатели имеют и петербургские «армейцы».

Напомним, матч седьмого тура КХЛ с московским «Динамо» закончился для «Сибири» поражением со счётом 2:4.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

кхл
цска
«Металлург»

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91392
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23750
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19685
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
19621
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
18601
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
18392
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника
17905
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год