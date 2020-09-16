Мать убитой отчимом девочки будут судить вместе с ним

Фото: Зинуля Проскурина / vk.com

Мать убитой в Тольятти двухлетней девочки тоже будут судить; ранее на скамье подсудимых уже оказался Антон Проскурин, отчим погибшей Ксюши.

Уголовное дело Зинаиды Дубровиной, подозреваемой в истязании своего ребенка, готовят к передаче в суд. Сейчас следствие заканчивается, женщину арестовали. Об этом sova.info рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.



Зинаиду подозревают в страшном преступлении против собственной дочери. Трагедия потрясла всю страну. По версии следствия, двухлетнюю Ксюшу систематически избивали ее мать Зинаида Дубровина и отчим Антон Проскурин. А на праздники, чтоб скрыть синяки, девочке делали аквагрим на лице. "Счастливая семья" фотографировалась с улыбками, снимки выкладывали в соцсети. А затем измывательства над двухлетней малышкой продолжались.

Ксюша погибла в июне 2019 года. По версии следствия, мама ушла на работу в пивной магазин. А безработный Проскурин сидел с ребенком дома. Ксюша не дошла до туалета, и за это Проскурин избил ее кулаками по голове. У маленькой девочки начался отек мозга, она страшно хрипела, но никто не позвонил врачам.

Сейчас Проскурина судят за убийство. В ближайшее время на скамье подсудимых за истязания малышки должна оказаться и ее мать. Ответственность грозит и сотрудникам органов опеки — сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Напомним, сегодня в Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек из Омска.