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Миномётный снаряд вместо грибов обнаружил под Омском грибник

сегодня 17:47

Фото izi.travel

Дары леса бывают весьма необычного свойства; снаряд от миномёта стал «добычей» грибника.

Бродивший по лесу под Омском в поисках грибов омич наткнулся на проржавевший боеприпас к миномёту калибра 82-мм. Грибник вызвал ОМОН и сапёров, представлявшую смертельную опасность находку эвакуировали на полигон и уничтожили. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Омской области.

Обезвреживание изрядно проржавевшего миномётного снаряда проведено специалистами инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Омской области. Происхождение снаряда неизвестно.

Напомним, 10 марта под Новосибирском нашли танковые снаряды.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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