Можно ли было остановить «рыбинского маньяка»: почему погибли две девочки из Омска

Фото из социальных сетей

Сегодня в Ярославской области предъявили обвинение Виталию Молчанову — его подозревают в убийстве и изнасиловании двух девочек. Трагедия приняла совсем другой оборот, когда стало известно, что мужчину ранее уже судили за аналогичные преступления. Сейчас мнения людей разнятся: одни считают, что педофилы, насильники и маньяки должны быть под постоянным контролем, а другие считают, что мать девочек виновата, что связала жизнь с преступником. Сиб.фм попытался разобраться, можно ли было предотвратить трагедию и что делать дальше.

Отчим

На прошлой неделе тихий городок Рыбинск в Ярославской области был потрясён страшным убийством. В квартире нашли тела двух девочек 8 и 13 лет. Они были расчленены, а позже выяснилось, что их изнасиловали. Главным подозреваемым по делу стал Виталий Молчанов, отчим девочек.

У следствия были основания подозревать его: Виталий в тот день был с детьми дома один, а позже он скрывался несколько дней. Однако самым весомым аргументом в пользу причастности Молчанова к преступлению было другое: около года назад он вышёл из тюрьмы, где отбывал срок за убийство, изнасилование и надругательство над телом умершего. О прошлом Молчанова высказывалась детский омбудсмен Анна Кузнецова:

«Нечеловеческое что-то... Нет подходящих слов. Погибли две сестренки. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, ещё не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребёнка», — написала она у себя в соцсетях.

Подозреваемый, которого сейчас называют «рыбинским маньяком», скрывался до 18 сентября. Накануне его задержали в пригороде, он прятался в кустах. В ходе первичного допроса Виталий Молчанов сознался в совершённых преступлениях. Он пояснил, что выпил две бутылки водки, но ответить, зачем он убил девочек, не смог. Известно, что после убийства он хотел покончить с собой, но не сумел этого сделать.

Мать

В тот день, 15 сентября, мать девочек Валентина была на суточной смене на работе. О страшной трагедии она не знала до тех пор, пока не увидела лично: стены в квартире были буквально залиты кровью. Сейчас, сообщают СМИ, Валентина не в состоянии общаться с людьми и находится на грани нервного срыва. Известно, что в Новосибирске у неё остался старший сын, который учится в одном из местных вузов. Сергей не ответил на сообщения корреспондента Сиб.фм.

Валентина познакомилась с Виталием Молчановым в социальных сетях. Это произошло после развода с первым мужем, который был полицейским. По разным данным, которые приводят СМИ, она могла знать о криминальном прошлом избранника. Впрочем, странностей за ним никто не замечал — мужчина устроился на местный кабельный завод и вёл жизнь обычного рабочего.

Валентина с детьми раньше жила в Омске. Некоторое время они провели также в Новосибирской области — муж женщины был начальником отделения уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Краснозёрский». В 2014 году на сайте МВД был опубликован рассказ о семье.

«Все свободное время Валентин Викторович посвящает своей семье. Помогает супруге по хозяйству, учит уроки вместе с детьми и, конечно же, занимается с младшей дочерью», — сказано на сайте.

Валентина в то время работала медицинской сестрой в Краснозёрской ЦРБ. Тогда семья воспитывала троих детей — две дочери и сын.

Спустя некоторое время Валентина приняла решение переехать в Рыбинск, где стала жить с Виталием Молчановым. Когда произошло убийство, в соцсетях начали винить женщину за то, что она связала жизнь с преступником, который был судим за особо тяжкие преступления.

Вина жертвы

Обвинения в адрес Валентины начались уже в первый день после трагедии. Пользователи соцсетей жёстко высказывались, несмотря на то, что ещё неизвестно, действительно ли женщина в подробностях знала о судимости Виталия Молчанова. Как рассказала Сиб.фм судебный эксперт-психолог из Новосибирска Наталья Фромм, относиться однозначно к этому явлению нельзя.

«Виновата ли мама в том, что так произошло? С одной стороны — да, если ты знаешь, что с тобой рядом находится человек, который неоднократно совершал преступления в отношении других людей, особенно когда они были направлены против половой неприкосновенности. Конечно, несколько безрассудно оставлять детей с человеком противоположного пола, который совершал данные преступления. Говорить о том, что это халатность, сложно. Человеку в голову не залезешь, особенно если он доверяет ему», — говорит эксперт.

По словам Натальи Фромм, между парой могли образоваться созависимые отношения, выйти из которых сложно. Если человек ведёт себя достаточно напористо и находит пару, которая склонна к пассивной модели поведения, то это становится почти невозможным.

«Причиной может стать слабость характера, особенностей складывающихся отношений. Созависимые лица, несмотря на сложности внутри личностных отношений, продолжают оставаться в них. Человек начинает воспринимать такое поведение как норму. И чтобы выйти из подобного рода отношений, нужно приложить волевые усилия, которых у данного типа личности, к сожалению, нет. Исход у таких отношений как правило плачевный. Несмотря на то, что изначально они могут складываться положительно, дальше они носят более эксплуатационный характер», — объясняет психолог.

Именно по этой причине невозможно однозначно оценивать поведение Валентины, которая связала свою жизнь с преступником. Пока не будет точно установлено, как у них развивались отношения и каким образом Виталий Молчанов относился к ней и детям, говорить о халатности с её стороны нельзя.

Не беспрецедентный случай

Несмотря на то, что убийство в Рыбинске отличилось особой жестокостью, это не первый случай, когда освободившиеся после срока за тяжкие преступления вновь совершают аналогичные. За последний год произошло не меньше двух подобных трагедий.

В начале октября прошлого года в Саратове без вести пропала девятилетняя девочка. Спустя сутки в одном из гаражей нашли её тело. Подозрение пало на местного жителя Михаила Туватина. Выяснилось, что ранее мужчина уже был несколько раз судим, в том числе за преступления против половой неприкосновенности. Трагедия вызвала широкий резонанс, вплоть до того, что местные жители пытались устроить самосуд над Туватиным.

В конце августа суд вынес приговор убийце девочки. Михаил Туватин проведёт в колонии остаток жизни за убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Михаил Туватин

Тогда, как и в случае с убийством в Рыбинске, общественность возмутило отсутствие контроля за людьми, осуждёнными за подобные преступления. Жители страны создавали петиции и выступали за введение в России смертной казни.

Жуткое убийство произошло в апреле этого года в отдалённом населённом пункте Новосибирской области. Жителя Северного района обвиняют в убийстве трёх ранее пропавших без вести человек. Останки нашли в доме 66-летнего мужчины. Местные жители утверждали, что пенсионер также мог быть виновен в каннибализме, однако эти слухи не подтвердились.

Стоит отметить, что обвиняемый до совершения убийств отбывал срок за не менее страшное преступление — он изнасиловал двоюродную сестру, а после расправился с ней. При этом местные жители не замечали за маньяком странностей: он выглядел как обычный и спокойный пенсионер.

Как говорит Наталья Фромм, по внешним признакам отличить опасного преступника от обычного человека практически невозможно.

«И да, и нет. Говорить, что есть стопроцентные корреляции с внешними признаками преступника, нельзя. Бывают разные стигмы, они необязательно свойственны лицам, которые склонны проявлять агрессию по отношению к окружающим. Но если брать гормональную систему и связывать её с агрессивным поведением, то определённые черты есть. В связи с тем, что у таких людей достаточно высока выработка тестостерона, они могут иметь определённые внешние признаки, на которые можно обращать внимание. Но даже если человек склонен проявлять агрессию, это не всегда значит, что она будет иметь отношение к другим людям. Тема агрессии достаточно неоднозначная», — комментирует специалист.

По словам психолога, в некоторых случаях можно прогнозировать поведение опасных преступников после их освобождения. Если человек неоднократно совершал особо тяжкие преступления, то с высокой долей вероятности исход будет таким же и в дальнейшем.

«Если возникает рецидив, то чаще всего существует вероятность, что это повторится. К таким лицам и сотрудники правоохранительных органов присматриваются более тщательно, и когда они попадают в работу к специалистам, то это достаточно большая зона риска. Если первичное преступление было совершено против половой неприкосновенности, если их было несколько, то это с наибольшей вероятностью повторится», — утверждает психолог.

Того же мнения придерживаются и уполномоченные по правам ребёнка в России. Ранее Анна Кузнецова высказывалась о необходимости контролировать поведение таких преступников.

«Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить их!», — написала она в своём Instagram.

Инициативу уже начали обсуждать в Госдуме. По мнению заместителя председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, данная мера полезна, но создание списка само по себе не уменьшит количество преступлений в отношении половой неприкосновенности детей. Она считает, что необходимо следить за каждым передвижением осуждённых за педофилию при помощи GPS-трекеров, чтобы предотвратить возможный рецидив.

Сегодня Ярославский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Виталия Молчанова. Он проведёт в СИЗО следующие два месяца.