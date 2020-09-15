На Алтае зафиксировали максимум выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом

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В Республике Алтай зафиксировали максимум выявленных за сутки случаев коронавируса; за минувшие сутки в регионе зафиксировали 70 новых случаев заражения

Количество подтвержденных случаев коронавируса, выявленных за сутки в Республике Алтай, впервые за время пандемии поднялось до 70. Об этом рассказал в своем аккаунте в сети Instagram пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"По итогам недели Республика Алтай вошла в тройку лидеров по приросту новых случаев коронавируса в стране. 70 новых случаев — очередной суточный максимум с начала пандемии", — говорится в сообщении.

Максимов посетовал, что рост численности инфицированных связан с тотальным игнорированием масочного режима в регионе и несоблюдением элементарных мер безопасности.

"В регионе продолжаются массовые свадьбы, юбилеи и другие торжества, после которых нередки ситуации, когда люди попадают в госпиталь, реанимацию. Всего, по данным оперштаба региона, на сегодня выявлено в республике 2 868 случаев заболевания2, — уточнил Максимов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 097 251 случай заражения, выздоровели 906 462 человека, умерли 19 339.

Напомним, в Кузбассе вернули режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.